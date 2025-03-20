Söz verildi ama kalmadı ikinci şark

amir kesimi gibi neden iki veya üç şarka gidiyoruz ? esas mesele bu bence. önce şark sürelerini arttırıp sonra düşürüp basına polisin şarksüresini düşürdük dşye açıklama yapanlardan verdikleri sözlei tutmasını beklemek?

amir kesimi gibi neden iki veya üç şarka gidiyoruz ? esas mesele bu bence. önce şark sürelerini arttırıp sonra düşürüp basına polisin şarksüresini düşürdük dşye açıklama yapanlardan verdikleri sözlei tutmasını beklemek?