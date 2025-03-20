Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 16:38
Söz verilmesine rağmen 2. şark kalkmadı

Neden tutulamayacak sözler verilir ki


Kemalaydın55
Memur
20 Mart 2025 16:46

Zaten bunlardan personelin hayrına bişey beklemek salaklıktı


Demir355
Şef
20 Mart 2025 16:51
amir kesimi gibi neden iki veya üç şarka gidiyoruz ? esas mesele bu bence. önce şark sürelerini arttırıp sonra düşürüp basına polisin şarksüresini düşürdük dşye açıklama yapanlardan verdikleri sözlei tutmasını beklemek?

Salih Bozok
Aday Memur
20 Mart 2025 16:52

: ))))))) emniyetten tiksindik tiksindik Başka hiçbir kurumda personeline bu şekilde eziyet etmiyorlar


audi sline
Aday Memur
20 Mart 2025 16:53
hepsi hikayeymiş

Kraltutsak
Aday Memur
20 Mart 2025 16:53

Hangi yıla geldi arkadaşlar


audi sline
Aday Memur
20 Mart 2025 17:00
2013 diolar
Kraltutsak, 5 saat önce

Hangi yıla geldi arkadaşlar


under09
Şef
20 Mart 2025 17:29

3 şark gelmezse iyidir:)kimse kusura bakmasın ama hiç bir kurum da böyle bir birine saldıran yok hepsi gayet makul bir şekilde şikayetlerini dile getirip sonuç alıyor peki ya biz ?yarısı diğer yarısına saldıran başka bir kurum var mı sence ?önce biz bizi anlamalıyız ki sayın büyüklerimiz de bizleri anlasın mesela az sonra 2 şarkını yapmışlar atlar saldırır sonra da bizim gibiler de belki sistem bizim için faylalı olur diye bekleriz ...!


Yorgunadam34
Aday Memur
20 Mart 2025 17:31

Şark kalkmadı adı değişti 10 yıl sonra başka ile lest go


Sultanikincivites
Aday Memur
20 Mart 2025 17:36
bildiğim nakliye şirketlerinin numarasını atabilirim

Kemalaydın55
Memur
20 Mart 2025 17:53

.. sen anladın

Sultanikincivites, 4 saat önce
bildiğim nakliye şirketlerinin numarasını atabilirim

Anderson1
Şef
20 Mart 2025 18:27

At kral sana zahmet kök salmış dayılara lazım olacak:)

Sultanikincivites, 4 saat önce
bildiğim nakliye şirketlerinin numarasını atabilirim

Android60
Genel Müdür
20 Mart 2025 21:13

Kök salmış sayılara niye lazım olacakmış rotasyon mu varki kök salmışlar yerinde ilk parkına ve 2. Şarkına gidecek düşünsün dayılar bu ikisinide tamamladı. Çantanı topla andersoncum sana uzun bir yol gözüküyor

Anderson1, 4 saat önce

At kral sana zahmet kök salmış dayılara lazım olacak:)

Toplam 12 mesaj

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