Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 17:23
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişecekmiş

Memurlar.net GYY Edip Üzen'in paylaştığı bilgiye göre Bakan Bey, bu yönetmeliğin değişeceğini söylemiş. Ramazan Bayramı'ndan sonra hazır olur demiş.

Umarım bu sefer il içi rotasyonu uygulayacakları bir yönetmelikle gelirler.

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