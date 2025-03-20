Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2025 17:34
tayin iptali olur mu

2024 haziranda iller arası tayinle atamam gerçekleşti ama bebeğim olduğu için başlayıp ücretsiz izne ayrıldım. geldiğim yere geri dönmek istiyorum öyle bir şey mümkün mü

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