Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 17:43
Puan hesaplama işi nasıl olacak?

Yeni Atama Yönetmeliğine göre İl ve İlçelerin puanları yayımlandı.Puan Hesaplamanın pratik formülünü bilen varmı?


viber
Aday Memur
20 Mart 2025 17:50

çalıştığın gün sayısıyla çalıştığın yerin puanını çarpacaksın devrem.


istanbul006
Aday Memur
20 Mart 2025 17:54

Çalıştığımız günde rapor vs. çıkıyormuyuz?Meslekteki toplam yıl ne olacak?Zira 5 er li yıllar halinde öncelik sıralaması yapmışlar


mykıll
Aday Memur
20 Mart 2025 18:14
hanı doğu iki bin batı bin felandi

besnili0248
Aday Memur
20 Mart 2025 18:23
pbs de bunun hesaplama aracı olmalı bence herkes puanını bilmeli

Abuzertr
Aday Memur
20 Mart 2025 18:29

Çalıştığımız gün hesabı nasıl 4 yıl çalıştım gün puanı da 3 olsun

4x365 --1460 gün

1460 x 3 ---- 4380 puan mı

Yoksa 1+1 çalışan farklı 6+1 çalışan farklı mı olacak?


Champion Gs
Aday Memur
20 Mart 2025 18:38

Heyet raporları hariç o ilde ki tüm süre. Örneğin heyet raporun yoksa 365 gün çarpı ilin günlük görev puanı = yıllık puan çıkacaktır. mesela istanbul bayrampaşa hesapladım 936 puan çıkıyor

Abuzertr, 4 saat önce

Çalıştığımız gün hesabı nasıl 4 yıl çalıştım gün puanı da 3 olsun

4x365 --1460 gün

1460 x 3 ---- 4380 puan mı

Yoksa 1+1 çalışan farklı 6+1 çalışan farklı mı olacak?


Champion Gs
Aday Memur
20 Mart 2025 18:39

Hesaplaman doğru 365 gün

Abuzertr, 4 saat önce

Çalıştığımız gün hesabı nasıl 4 yıl çalıştım gün puanı da 3 olsun

4x365 --1460 gün

1460 x 3 ---- 4380 puan mı

Yoksa 1+1 çalışan farklı 6+1 çalışan farklı mı olacak?

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