Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Mart 2025 18:04
Q degerleri
dergilerin q degerlerine ulasabilmek icin wos sitesine giriyorum fakat bu degerleri bir turlu goremiyorum. millet kutuphanesi uzerinden uyelikle giris yapmama ragmen, "journal citafion indicator" kisminda, ornegin 2023 te 0.84, 2022 de ise 0.93 gibi degerler verilmis oldugunu gorebiliyorum fakat 2024 degerlerini ve dogrudan Q degerlerini goremiyorum. neden acaba?

donurh
Daire Başkanı
20 Mart 2025 18:12

bu siteye dergi adını yazın, altta "more details" kısmına tıklayın: https://wos-journal.info


donurh
Daire Başkanı
20 Mart 2025 18:21

jci değil, Journal Impact Factor (JIF) olacak. q1-q2 dergiler genellikel kendi sayfalarında da q dilimini belirtir ama doğrudna değil; "37 out of 227" gibi...

donurh, 19 dk. önce

bu siteye dergi adını yazın, altta "more details" kısmına tıklayın: https://wos-journal.info

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