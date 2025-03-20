Q degerleri

dergilerin q degerlerine ulasabilmek icin wos sitesine giriyorum fakat bu degerleri bir turlu goremiyorum. millet kutuphanesi uzerinden uyelikle giris yapmama ragmen, "journal citafion indicator" kisminda, ornegin 2023 te 0.84, 2022 de ise 0.93 gibi degerler verilmis oldugunu gorebiliyorum fakat 2024 degerlerini ve dogrudan Q degerlerini goremiyorum. neden acaba?

dergilerin q degerlerine ulasabilmek icin wos sitesine giriyorum fakat bu degerleri bir turlu goremiyorum. millet kutuphanesi uzerinden uyelikle giris yapmama ragmen, "journal citafion indicator" kisminda, ornegin 2023 te 0.84, 2022 de ise 0.93 gibi degerler verilmis oldugunu gorebiliyorum fakat 2024 degerlerini ve dogrudan Q degerlerini goremiyorum. neden acaba?