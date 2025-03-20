Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 18:32
Kaç Tercih Yapılacak
herkese merhabalar, yeni iki genelge yayınlandı malum. ancak bölgelerarası atama taleplerinde kaç tercih yapılacak sayı olarak göremedim. bilgisi olan var mı. her bir genelgede değişiklikte işler daha da karışıyor.

highpol
Aday Memur
20 Mart 2025 18:37
ayrıca yeni sisteme göre, 0-5, 6-10, 11-15, 16-20... gibi gruplara ayrılıyor. bundan anladığım şöyle; 10 yıllık memur grubunda puanı yüksek iken istediği yere gidecek ancak 11ya da 12 yıllık memur grubunda daha az puana sahip olduğu için (aynı ilde görev yaptıklarını varsayarsak) istediği ile gitme ihtimali daha az olacak gibi anladım
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