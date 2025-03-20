herkese merhabalar, yeni iki genelge yayınlandı malum. ancak bölgelerarası atama taleplerinde kaç tercih yapılacak sayı olarak göremedim. bilgisi olan var mı. her bir genelgede değişiklikte işler daha da karışıyor.

herkese merhabalar, yeni iki genelge yayınlandı malum. ancak bölgelerarası atama taleplerinde kaç tercih yapılacak sayı olarak göremedim. bilgisi olan var mı. her bir genelgede değişiklikte işler daha da karışıyor.