Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 18:34
İbka kabul olur ise tercih butonu aktif olmayacak

bu konu genelgede göremedim madde kaçta geçiyor acaba


serkanali2727
Aday Memur
20 Mart 2025 18:47
merhaba ben de göremedim

serkanali2727
Aday Memur
20 Mart 2025 18:48
umarım ipka önce belli olur. ipka kabul olana tercih açılmaz. mantıklı olanı da bu. ipka kabul görmüşse boşa ölü tercih yaptırmaya gerek yok

Ahmet343434
Şef
20 Mart 2025 21:01

Genelgenin ilk sayfası 6. Madde sanki ondan bahsediyor diye anladım

Toplam 3 mesaj

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