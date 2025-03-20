Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 18:34
İpka kabul olur ise tercih butonu acilmamasi konusu
bu konu genelgede göremedim madde kaçta geçiyor acaba

serkanali2727
Aday Memur
20 Mart 2025 18:47
merhaba ben de göremedim

serkanali2727
Aday Memur
20 Mart 2025 18:48
umarım ipka önce belli olur. ipka kabul olana tercih açılmaz. mantıklı olanı da bu. ipka kabul görmüşse boşa ölü tercih yaptırmaya gerek yok
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerEminevim hakkında bilgiBatıdan batıya rotasyon olacak mı?Resmi tatillerde telafi izni verilmelidir2025 banka promosyonuPolis hakkı yeniyor, siz uyuyunPskiyatri tanılı personele x-ray görevlendirmesiŞükürcü polislere selam olsun

Sözlük

altıncı his 1 sokağa çıkma yasağı 1 Beşiktaşlılar Günü 1 müessir 1 tuz nehri 1 vergi kaçakçıları 1 gofre kumaş 1 truva 2 çizgi film 2 mutlu eden besinler 2

Son Haberler

Kahramanmaraş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandıOtizm hastası çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi iddiasıBakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?Eğitimde fırsat eşitliği: Bakan Göktaş'ın özel okul ziyaretiAltının kilogram fiyatı 3 milyon 730 bin liraya yükseldi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım