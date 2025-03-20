Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


20 Mart 2025 19:47
TCDD Tren Teşkil İşçiliği için alım sürecinde yapılan sağlık kontrolünde tetanoz vs... herhangi bir
Merhaba. 8 farklı branşta yapılan sağlık değerlendirmeleri, uyuşturucu testi ve psikoteknik haricinde tetanoz vs... herhangi bir aşı şartı var mı?

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