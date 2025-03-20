TCDD Tren Teşkil İşçiliği için alım sürecinde yapılan sağlık kontrolünde tetanoz vs... herhangi bir

Merhaba. 8 farklı branşta yapılan sağlık değerlendirmeleri, uyuşturucu testi ve psikoteknik haricinde tetanoz vs... herhangi bir aşı şartı var mı?

Merhaba. 8 farklı branşta yapılan sağlık değerlendirmeleri, uyuşturucu testi ve psikoteknik haricinde tetanoz vs... herhangi bir aşı şartı var mı?