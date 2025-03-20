Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Mart 2025 20:00
Eş durumu tayini red

1/D den 2/B ye es durumu tayini red geldi arkadaşlar ne yapabilirim tekrar dilekçe mi yoksa herhangi bir yol var mı?

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