Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Mart 2025 20:41
Bakan Ciddi mi Eğleniyor mu?

31 mart 4 nisan Semineri online olacakmış. Öğretmenler ile istişare ediliyormuş. Öğretmenler böyle istemiş. Bayramın 2.ve 3.gününe nasıl seminer koyuyor. Bayramda seminer mi olur. Hukuksuz bir uygulama


bahçesaray
Şef
20 Mart 2025 20:59
Çarşamba perşembe cuma , bayram günü değil ki, memurlar iş başında

Capo calaberno
Aday Memur
20 Mart 2025 21:03

31 mart 4 nisan diyor. İyi oku

bahçesaray, 1 saat önce
Çarşamba perşembe cuma , bayram günü değil ki, memurlar iş başında

bahçesaray
Şef
20 Mart 2025 21:37
bula bula ona mı takıldın?
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