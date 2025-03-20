Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 21:28
Bir ilde 8 +4 kalma kuralı
Yeni atama yönetmeliği ile ilgili yapılan slayt gösterilerinde bir ilin görev süresi 8 ise 4 yılda ipka verilebilir 8+4 yani en fazla 12 yıl kalınabilir diyordu. bugün gelen yönetmelikte bununla ilgili bir madde yok galiba.

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