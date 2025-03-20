Bir ilde 8 +4 kalma kuralı

Yeni atama yönetmeliği ile ilgili yapılan slayt gösterilerinde bir ilin görev süresi 8 ise 4 yılda ipka verilebilir 8+4 yani en fazla 12 yıl kalınabilir diyordu. bugün gelen yönetmelikte bununla ilgili bir madde yok galiba.

Yeni atama yönetmeliği ile ilgili yapılan slayt gösterilerinde bir ilin görev süresi 8 ise 4 yılda ipka verilebilir 8+4 yani en fazla 12 yıl kalınabilir diyordu. bugün gelen yönetmelikte bununla ilgili bir madde yok galiba.