Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 21:34
1-5/5-10..... yıllık şeklinde atama
Bir teşkilat daha fazla nasıl vasıfsız olabilir acaba.. 2. yılındaki bir polis 21. yılındaki polisden daha avantajlı Güler misin ağlar mısın

Poliss155
Memur
20 Mart 2025 21:36
hani nerede sicil numarası?

poliscz35
Aday Memur
20 Mart 2025 21:39

21 yıllık Polisi 2.şarka gönderir 25 yıllık Polisi 5 ipkayla 2.şarka göndermez 21 yıllık Polisi 2.şark sonrası İstanbula gönderir batıda aynı ilçede adamı 25 sene aynı ilçede çalıştırır bu düzen böyle.Adamı kaldıracakları 2.şarka gönderip oradan tercih dışı yapar zorla istifa ettirir.


Selamises
Aday Memur
20 Mart 2025 21:54

Yanlış anlaşılan bir konu

1-5 yıl arası memurla

5-10 yıl arası memurun ataması ve kontenjanı aynı olmayacak

Mesela bir ile personel atanacakken herkes kendi kontenjanindan girecek

Toplam 3 mesaj

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