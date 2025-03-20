1-5/5-10..... yıllık şeklinde atama

Bir teşkilat daha fazla nasıl vasıfsız olabilir acaba.. 2. yılındaki bir polis 21. yılındaki polisden daha avantajlı Güler misin ağlar mısın

Bir teşkilat daha fazla nasıl vasıfsız olabilir acaba.. 2. yılındaki bir polis 21. yılındaki polisden daha avantajlı Güler misin ağlar mısın