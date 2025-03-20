Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Mart 2025 21:44
İbb Kayyum Atanma İhtimali

İBB'ye kayyum atanırsa başvurmuş olduğum memurluk ne olur, kayyumun atanması memur alımını nasıl etkiler?

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