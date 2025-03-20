Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan



Kapalı
20 Mart 2025 22:34
Sözleşmeli Personel Unvan Değişikliği Sorunu

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

Unvan değişikliği

Ek Madde 4 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799)

Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür"


20ÇBN1998
Kapalı
20 Mart 2025 22:59

Esaslarda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılırsa sözleşmeli personel unvan değişikliği problemi çözülür.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi ve sözleşmeyi yenilememesi halinde 657 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin (B) fıkrası ve bu Esasların hükümleri uygulanır.?

?b)Ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek madde 4?ün çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan ?

MADDE 2- Aynı Esasların ek 4 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ek Madde 4 -Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için ilgili idarece belirlenecek nitelik ve özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin (B) fıkrası ve bu Esasların hükümleri dikkate alınarak, bir seferlik unvan değişikliği mümkündür.?

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

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