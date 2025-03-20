Doğudan doğuya tayin

Muhtemelen bir çok tercih yapmayı zorunlu kılacak sistem valla çok değişik şeyler olucak bu sistem oturana kadar mağdur olan olur baya bi

Muhtemelen bir çok tercih yapmayı zorunlu kılacak sistem valla çok değişik şeyler olucak bu sistem oturana kadar mağdur olan olur baya bi

Türkçü07, 23 dk. önce kotaya uymaması durumunda ne olacak acaba