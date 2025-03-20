Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 22:54
Doğudan doğuya tayin
Eşim 4 yıl batı görevi yaptı. Şuan doğudayız. Seneye tayin vericez. Yine doğu ya gidebilir miyiz???

Brsnememur
Aday Memur
20 Mart 2025 23:03
Lütfen bile birileri cevap yazabilir mi?

Düz Memurr
Aday Memur
20 Mart 2025 23:13
evettt
Brsnememur, 38 dk. önce
Lütfen bile birileri cevap yazabilir mi?

Düz Memurr
Aday Memur
20 Mart 2025 23:14
İkinci bölge illerde görev yapan personelden yine aynı bölgede kalmak isteyen personel sadece ikinci bölge iller arasından tercih sıralaması yapacaktır. Görev puanı ve atama grubu kapsamında yeterli kota bulunması halinde ataması bu illere yapılabilecektir.
Düz Memurr, 28 dk. önce
evettt

Türkçü07
Şube Müdürü
20 Mart 2025 23:18
kotaya uymaması durumunda ne olacak acaba
Düz Memurr, 27 dk. önce
İkinci bölge illerde görev yapan personelden yine aynı bölgede kalmak isteyen personel sadece ikinci bölge iller arasından tercih sıralaması yapacaktır. Görev puanı ve atama grubu kapsamında yeterli kota bulunması halinde ataması bu illere yapılabilecektir.

Düz Memurr
Aday Memur
20 Mart 2025 23:25
Muhtemelen bir çok tercih yapmayı zorunlu kılacak sistem valla çok değişik şeyler olucak bu sistem oturana kadar mağdur olan olur baya bi
Türkçü07, 23 dk. önce
kotaya uymaması durumunda ne olacak acaba
Toplam 5 mesaj

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