Puan sistemindeki gruplara ayırmanın mantığı

Meslektaşlarım 30 yıllık polis ve 2 yıllık polis memuru gibi hoş olmayan karşılaştırmalar olmadan net şekilde anlatıyorum. Meslek yılına göre gruplar olacak 5 ve katları şeklinde her şehre 5 yıllık gruplar için kontenjan verilecek. Yönetmelik 18. Sayfada son madde de anlaşılacağı gibi tercih edilen her bir şehre her 5 yıllık gruba verilen kontenjan sayısına göre her grubun en yüksek puanlari alınacak. Yani 10 yıllık bir polis memuru kendi döneminde kendi devreleri ve yakın devreleri içinde çalıştığı yere göre değerlendirilirken 25 yıllık bir polis memuruda kendi devrelerine göre çalıştığı il veya ilçelere göre değerlendirilecek. bu şekilde sanırım şehirdeki polis yaş ortalamasıni ortalama yapmak istemişler sadece yaşlı veya genç olmasın istemişler