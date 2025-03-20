Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Mart 2025 23:55
Puan sistemindeki gruplara ayırmanın mantığı

Meslektaşlarım 30 yıllık polis ve 2 yıllık polis memuru gibi hoş olmayan karşılaştırmalar olmadan net şekilde anlatıyorum. Meslek yılına göre gruplar olacak 5 ve katları şeklinde her şehre 5 yıllık gruplar için kontenjan verilecek. Yönetmelik 18. Sayfada son madde de anlaşılacağı gibi tercih edilen her bir şehre her 5 yıllık gruba verilen kontenjan sayısına göre her grubun en yüksek puanlari alınacak. Yani 10 yıllık bir polis memuru kendi döneminde kendi devreleri ve yakın devreleri içinde çalıştığı yere göre değerlendirilirken 25 yıllık bir polis memuruda kendi devrelerine göre çalıştığı il veya ilçelere göre değerlendirilecek. bu şekilde sanırım şehirdeki polis yaş ortalamasıni ortalama yapmak istemişler sadece yaşlı veya genç olmasın istemişler


wizyy
Şef
20 Mart 2025 23:58

dogru. gruplandirma olmasaydı toy ve old mememurlar yan yana calisamazdi


Berkem1176
Şef
21 Mart 2025 00:01
peki bu şarka gidecek personel için hiç şarka gitmeyenlerdenmi seçildi acaba o liste belli olmusmudur

onur.bazili
Aday Memur
21 Mart 2025 00:02
benim 15 güner şeklinde 22 tane dış görevim var ilçe görevleri bunların puanları ayrı ayrı mı hesaplama olacak ve 12 ay da Suriye görevi

memur3428
Şube Müdürü
21 Mart 2025 00:07

Mantık iyi hoş da iş uygulamaya gecince adalet terazisi şaşıyor soyle ki 10 yıllık memur 11 yıllık memurun önüne geçiyor 15 yıllık 16 yıllığın önüne geçiyor çünkü kendi gruplarında en yüksek puanlardalar diyeceksiniz ki kötü yerde çalışanın puanı yüksek olur hayır orası da şaşmış mesela Kırşehir cicekdagi da 2500 puan İstanbulun ilçeleri de 2500 puan Kastamonu Çankırı ilçeleri istanbul ilceleriyle aynı puan nasıl olacak bakalım...


allahvrgamyk
Şef
21 Mart 2025 00:18

Ben şehirler puanlar doğru iyi diye yazmadım çok yanlış bilgi vardı herkes birbirine sallıyordu anlattım. Ama kendi fikrim 5 yıllık memurda 15 yıllık memurda aynı şehri isterse 15 yıllık memur mu istediği yere gidecek onun hakkımı oluyor. Diğeri de bir ananın babanın çocuğu.O zaman istenen şehirler hep eski memur istenmeyen şehirler genç memur olur zaten eski memur çok oldugu yerde huzurda bulamazsın birbirleriyle anlasamazlar herşeye sararlar.


adsız_cengaver
Memur
21 Mart 2025 00:20

Şarka giderken yalovada meslege başlamış 5 yıllık polis istanbulda meslege başlamis yıllık polisin önünde.Batiya dönen iki kisiden 15 yıl sivasta şark yapmış 16 hakkaride şark yapmışın önünde olma ihtimali var.


allahvrgamyk
Şef
21 Mart 2025 00:20

Sayın abim daha hiç bişey belli değil herkes birbirine soruyor sen gerçekten bunu mu merak ediyorsun valla cevap bulursan sana helal olsun derim. Herkesin derdi başka bunu yönetmeliğe yapan adama sorsan o bile bilemez bence şu aşamada

onur.bazili, 1 saat önce
benim 15 güner şeklinde 22 tane dış görevim var ilçe görevleri bunların puanları ayrı ayrı mı hesaplama olacak ve 12 ay da Suriye görevi

poliscz35
Aday Memur
21 Mart 2025 00:22

1 gün yüzünden 2 yıllık memur 21 ve 26 yıllık memurun önüne geçecek aynı 1999 yılında ki emeklilik kanunu gibi 1 günden 16,21,26 yıllık memurlar tercih dışı gidecek.Belki de imkanı varsa istifa edecek haksızlık değil mi bu?


adsız_cengaver
Memur
21 Mart 2025 00:23

Yalovada başlamiş 5 yıllık polis Istanbulda meslege başlamış 11 yıllık polisin önünde yazacaktım

adsız_cengaver, 59 dk. önce

Şarka giderken yalovada meslege başlamış 5 yıllık polis istanbulda meslege başlamis yıllık polisin önünde.Batiya dönen iki kisiden 15 yıl sivasta şark yapmış 16 hakkaride şark yapmışın önünde olma ihtimali var.


memur3428
Şube Müdürü
21 Mart 2025 00:26

Gayet tabi eski olan bu mesleğe yıllarını vermiş cefasını çekmiş olan 15 yıllık 5 yıllık memura göre istediği yere gitme önceliği olmalı bunu soruyor olmak bile garip geliyor sağlıkta eğitimde hep böyle diyeceksiniz bu sefer yığılma olur hayır olmaz herkes Antalya mugla aydın istemiyor herkesin 30 bin lira kira verecek gücü yok ayrıca yaşlı memur istenmiyorsa çeksinler emeklilik hak ediş yaşını 50 ye isteyen bıraksın isteyen devam etsin benim görüşüm de bu yönde saygılar...

allahvrgamyk, 1 saat önce

Ben şehirler puanlar doğru iyi diye yazmadım çok yanlış bilgi vardı herkes birbirine sallıyordu anlattım. Ama kendi fikrim 5 yıllık memurda 15 yıllık memurda aynı şehri isterse 15 yıllık memur mu istediği yere gidecek onun hakkımı oluyor. Diğeri de bir ananın babanın çocuğu.O zaman istenen şehirler hep eski memur istenmeyen şehirler genç memur olur zaten eski memur çok oldugu yerde huzurda bulamazsın birbirleriyle anlasamazlar herşeye sararlar.


allahvrgamyk
Şef
21 Mart 2025 00:36

Tabi fikrinize saygım var ama hep yaşlı memur bir şehire koysalar bence siz istemezseniz ilk siz genç memur isterseniz. Bu kötülemek için değil ama meslek zor yıpratıcı bir süre sonra güven bitiyor. Genç olanlar daha enerjik istekli öğrenmeye açık oluyor ( genelleme yapıyorum) ama tecrübe içinde öğretecek personel içinde eski memur lazım. Bu sistem de birileri şanslı olacak birileri şanssız olacak bende mükemmel vs. Demiyorum yanlış anlaşılmasın

memur3428, 53 dk. önce

Gayet tabi eski olan bu mesleğe yıllarını vermiş cefasını çekmiş olan 15 yıllık 5 yıllık memura göre istediği yere gitme önceliği olmalı bunu soruyor olmak bile garip geliyor sağlıkta eğitimde hep böyle diyeceksiniz bu sefer yığılma olur hayır olmaz herkes Antalya mugla aydın istemiyor herkesin 30 bin lira kira verecek gücü yok ayrıca yaşlı memur istenmiyorsa çeksinler emeklilik hak ediş yaşını 50 ye isteyen bıraksın isteyen devam etsin benim görüşüm de bu yönde saygılar...


poliscz35
Aday Memur
21 Mart 2025 00:42

Öğretmenler de ,Sağlıkçılar da var mı böyle bir şey sor bakalım.Sen de yaşlanınca sen de aynı şekilde rahat edeceksin.İstanbul a eski kullanacakları ,deneyimli polis istiyorlar sebep bu.21 üstü Polis de emeklilik yaşı 55 se mecbur gidecek gözüyle bakıyorlar ama ben öyle sanmıyorum çok kişiyi istifa etmek zorunda bırakacaklar.Devlette devamlılık esastır yarın size de emekli olmaya yakın 3.şark ya da 21 ,26 yıldan tercih dışı çıkarsa anlarsın kardeşim.Kim mağdur edildiyse onların çocukları da ilerde mağdur edilsin.Yap boz tahtasına döndürdüler 6,7 ipkayla 2.şarka gitmeyen varken sırf 21 yıllık diye 2.şark yapmış adamı 2 yıllık memura ezdirmek reva mı?

allahvrgamyk, 1 saat önce

Ben şehirler puanlar doğru iyi diye yazmadım çok yanlış bilgi vardı herkes birbirine sallıyordu anlattım. Ama kendi fikrim 5 yıllık memurda 15 yıllık memurda aynı şehri isterse 15 yıllık memur mu istediği yere gidecek onun hakkımı oluyor. Diğeri de bir ananın babanın çocuğu.O zaman istenen şehirler hep eski memur istenmeyen şehirler genç memur olur zaten eski memur çok oldugu yerde huzurda bulamazsın birbirleriyle anlasamazlar herşeye sararlar.


Anderson1
Şef
21 Mart 2025 00:52

Ben 30.000 kira veremem ben trafik çekemem ben ilçede karakolda hep tavla oynamak istiyorum çalışamam ben 20 yıllığım istediğim yere giderim. Sen ana baba evladıysan diğeri değilmi omu hep 30 40 kira versin istanbulda saraçhanede sabaha kadar donarken sen erzurum hınısta karakolda elinde telefon borsa kripto kovalayacan. Oldu hep size


poliscz35
Aday Memur
21 Mart 2025 00:57

Adana,İzmir,Ankara da polislik kolay mı?Adamlar orada 15 sene çalışmış puanı yok 21 yıl diye tercih dışı mı gitsin.Az polis okulunda dirsek çürütseydin de İstediğin ile gideydin çarşı izninde gezmek yerine ders çalışsaydın da İstanbul'a gitmeseydin...


Anderson1
Şef
21 Mart 2025 01:07

Tercih dışı gitsin napalım biz görevimizi geçen sene bitirdik istanbulda merak etme orda değilim . Ama gitmeyen badem bıyıklı amcalarım gidecek istanbula inş. İstanbuldaki cefayı öeken kardeşlerimde rahat edecek inş bu puan sisteminde


memur3428
Şube Müdürü
21 Mart 2025 01:16

Benim 10 yıl İstanbulum var 2. Sarktayim istanbulun puanı şark gibi olmalıydı ki İstanbulu görmeyen görsün ama malesef istanbul ile Kastamonu Çankırı Kırşehir vs aynı puan yine istanbulda çalışmadan emekli olacak büyük bir kesim var ...

Anderson1, 27 dk. önce

Ben 30.000 kira veremem ben trafik çekemem ben ilçede karakolda hep tavla oynamak istiyorum çalışamam ben 20 yıllığım istediğim yere giderim. Sen ana baba evladıysan diğeri değilmi omu hep 30 40 kira versin istanbulda saraçhanede sabaha kadar donarken sen erzurum hınısta karakolda elinde telefon borsa kripto kovalayacan. Oldu hep size


Demir355
Şef
21 Mart 2025 01:17
kardeşim yanlış anlama istanbulla ankara izmir bir olamaz belki kısmen adana kıyaslanabilir. istanbuldaki yöneticiler bir gün izmire gidiyor şehir alt üst oluyor. oysa istanbul hergün çekiyor bunları
poliscz35, 22 dk. önce

Adana,İzmir,Ankara da polislik kolay mı?Adamlar orada 15 sene çalışmış puanı yok 21 yıl diye tercih dışı mı gitsin.Az polis okulunda dirsek çürütseydin de İstediğin ile gideydin çarşı izninde gezmek yerine ders çalışsaydın da İstanbul'a gitmeseydin...

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