Puan sistemindeki gruplara ayırmanın mantığı

benim 15 güner şeklinde 22 tane dış görevim var ilçe görevleri bunların puanları ayrı ayrı mı hesaplama olacak ve 12 ay da Suriye görevi

benim 15 güner şeklinde 22 tane dış görevim var ilçe görevleri bunların puanları ayrı ayrı mı hesaplama olacak ve 12 ay da Suriye görevi