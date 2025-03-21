Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 00:02
jandarma (kadın) - polis eş durumu
Merhaba. Erkek polis - kadın astsubay batıda görev yapıyoruz. Erkek polisin şark zamanı geldiğini ve gitme ihtimalinin yüksek olduğunu kadın astsubayın da görev süresinin devam ettiğini değerlendirdiğimizde tayin sonucu ne olur? Tecrübesi olanlar bilgilendirirse sevinirim.

malikane.1999
Daire Başkanı
21 Mart 2025 00:06
İpka versene hocam egm de kalma durumu jandarmaya göre çok daha yüksek. Ama olduda şarka gidersen eşin eş durumundan yanına gelir. Artık onun içinde kaçıncı bölgeyse aradan çıkarır. Yüksek ihtimalle il jandarmaya verirler onuda Şırnak Hakkari vs ise

Halkadami89
Şef
21 Mart 2025 00:11
Sizinki aşk mı yoksa kamu hizmeti mi?
Toplam 2 mesaj

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