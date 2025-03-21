jandarma (kadın) - polis eş durumu

Merhaba. Erkek polis - kadın astsubay batıda görev yapıyoruz. Erkek polisin şark zamanı geldiğini ve gitme ihtimalinin yüksek olduğunu kadın astsubayın da görev süresinin devam ettiğini değerlendirdiğimizde tayin sonucu ne olur? Tecrübesi olanlar bilgilendirirse sevinirim.

Merhaba. Erkek polis - kadın astsubay batıda görev yapıyoruz. Erkek polisin şark zamanı geldiğini ve gitme ihtimalinin yüksek olduğunu kadın astsubayın da görev süresinin devam ettiğini değerlendirdiğimizde tayin sonucu ne olur? Tecrübesi olanlar bilgilendirirse sevinirim.