Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2025 00:09
Mazeret eş tayini bitince eski yerine dönüş

3 sene önce bursa küçük bir devlet hastanesi ndeydim eşim Kütahya ya ataninca Kütahya ya eş durumu ile geldim şimdi eşim bursaya tayin olabilir bende eski yerimemi dönerim yoksa yine sosyalleşme gibi sağlık bakanlığı istediği hastaneye mi verir hemsireyim konu hakkında bilgi si olan yazarsa sevinirim

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