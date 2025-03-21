Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 00:40
Eş durumu ve ipka

Hayırlı forumlar,

Ankara da 5.5 yıldır çalıyorum bu sene 3. İpkamı vereceğim , eşim kadrolu öğretmen ve 5 gün önce eş durumundan dolayı 3 seneyi doldurduğu için geçen gün Ankara ya atandı daha başlamadı. Yeni atandığı için başka bir ile 2 yıl boyunca ataması yapılmıyor kanunen. İpka durumumum da kabul edilir edilmez net olmadığı için mazeret sunacağım modül açılınca.

Yaklaşık 1 senedir evliyim git gel yapıyordum fırsat buldukça şark ilinde olsa düşünmeden tayin isteyecektim lakin böyle bi seçeneğim yoktu. Baya da sıkıntı çektim bu durumdan hafta sonu dilekçem olmasına rağmen işe çağırmalar çoğu zaman izin vermemeleri derken baya bi uğraştım şükür yanıma atandı ama bu sefer de benim durum belirsiz.

Sorum şu ki, kanunen başka bir ile 2 yıl atanamadığı için benim mazeret durumum ne olur ipkam kabul edilir mi edilmezse ne gibi yollar izlemem gerekiyor fikir verebilir misiniz ?

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