Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 00:50
ŞARK SİCİL
İlk kez şarka gidecekler için hangi sicile kadar şark gelmiş acaba bilgisi olan var mı

Redsf18
21 Mart 2025 00:52

490 ı bulur gibi bu sene 479 sicilliler e 3 senedir şark geliyor

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