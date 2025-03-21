Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mart 2025 01:07
Refakat izni sonrası aylıksiz izin sözleşmeli öğretmen

İyi forumlar herkese. Sözleşmeli öğretmenim. Babamın hastalığı nedeniyle refakat izni aldım. Bundan sonraki süreçle ilgili bi kaç sorum olacaktı.

1- Refakat izni sonrası aylıksız izin hakkım var mıdır?

2-Farklı bir hastalığı sebep göstererek tekrardan refakat izni alabilir miyim?

3- Eğer bu iki madde de gerçekleşmiyorsa babamın hastalığını gerekçe göstererek usülüne uygun istifa edersem tekrardan mevcut okulumda görev alabilir miyim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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