Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


21 Mart 2025 04:05
Açıktan 4/B atanma durumunda puan yanabilir mi ?

Arkadaşlar merhaba açıktan bir kurum alımında 4/B atanma durumu var. Fakat ilçe görevlendirilme durumu sebebiyle sözleşme imzalamadan feragat etme durumu için; merkezi atamalarda kadrolu veya kitler için ya da açıktan atamalarda başvurmak için puan yanar mı ? Mevcut durumda böyle bir durum yok ama, artık merkezide sözleşmeli personel alınabileceği için başvuruları engellemek adına kariyer kapısı üzerinden yapılan açıktan yerleştirmelerin puanlarının engellenmesi adına bir düzenleme yapılabilir mi ? Böyle bir düzenleme olması halinde düzenlemeden önce başvuru yapılmış olmasına rağmen aday etkilenebilir mi ? Fikir, bilgi ve tahmin yorumlarınızı bekliyorum..

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