Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


21 Mart 2025 06:11
Belediyelerdeki Kadrolar

Sa arkadaşlar belediyedeki kadrolar nasıl oluyor acaba mesela müdürler yada başkan yardımcıları başkanla geliyor genelde sonra başkan değişince bu adamlar gidiyor mu kalıyor mu? Yada nasıl oluyor?

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