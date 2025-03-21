Batı batı puan sistemi olacak mı?

evet şark listesinde isim çıkmaz ise batıya tayin istemek nasıl olacak dilekçe ilemi yoksa puan ile mi şark listesinde isim çıkmaz ise puan gorunmeyecekse batıya tayin istersem paun olayı nasıl devreye girecek

evet şark listesinde isim çıkmaz ise batıya tayin istemek nasıl olacak dilekçe ilemi yoksa puan ile mi şark listesinde isim çıkmaz ise puan gorunmeyecekse batıya tayin istersem paun olayı nasıl devreye girecek