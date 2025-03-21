Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2025 09:22
Yeni vergiler ve zamlar geliyor

gözaltı operasyonunun maliyeti 2,8 trilyon tl ( dolar baskılama ve borsadan kaçan sıcak para)

bunun türkçe meali ey çalışanlar belinize yeni vergiler ve zamlar yüklüyorum demektir.

afiyet olsun !


Kandazoglu
Aday Memur
21 Mart 2025 10:34

Hırsızlık yapanlardan çıkartılmalı, halktan değil. Hoş çalanlar ülkeden milyonlarla kaçarken hala onları savunmaya çalışan embesiller yüzünden bu maliyet artabilir.

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