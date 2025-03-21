Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 09:30
İpkaların Kabul Olup Olmadığı Ne Zaman Belli Olacak?

?


azmah
Genel Müdür
21 Mart 2025 09:43

Genelgede yazıyor ya kardeş


istanbul006
Aday Memur
21 Mart 2025 10:14

Ne zaman ben göremedim?

Tercih tarihleri yazıyor

azmah, 53 dk. önce

Genelgede yazıyor ya kardeş

Toplam 2 mesaj

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