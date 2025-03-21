Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 09:48
Batıda Nereler Yazılır?

Olumlu-olumsuz tüm yönleriyle ek görevi olmayan nereler yazılır?? Batıya tayini olan herkes faydalansın


sagami
Daire Başkanı
21 Mart 2025 10:04

Gel İstanbul iyidir


altıntaşli
Şube Müdürü
21 Mart 2025 10:05

Yazılması gereken yerleri yazalım.

Toplam 2 mesaj

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