Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Mart 2025 09:53
PDC kalksın

Sağlık personeli eş durumu tayinlerinde önemli değişiklik yapıldı diyorlar haberlerde ama çok önemli değil. Değişen hiçbir şey yok. Sözleşmeli personel Ocak ve temmuz aylarında başvuru yapabiliyordu merkezi sistemden başvuru yapılıyordu. Pdc bakıldığı için başvurular sürekli red geliyordu. Şimdi başvurular dilekçeye dönmüş durumda istediğin zaman dilekçe ver redler devam edecek değişen hiçbir şey yok. Pdc eş durumu tayinlerinde kalkmalı. Sağlıkçılar mağdur olmaya devam ediyor.


saglıkcıbey
Aday Memur
21 Mart 2025 10:31
Emriniz olur efendim
Toplam 1 mesaj

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