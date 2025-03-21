Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mart 2025 10:15
Öğretmenlikten istifa edeceğim

Merhabalar. Şu an MEB de öğretmen olarak çalışıyorum. İstifa etmek istiyorum. İstifa etmeden memurluğa geçebilir miyim ya da İstifa ettikten sonra memur olabilir miyim ? Yaşım 36, yaş sorun oluyor mu memurluktan.


brkklgs
Şef
21 Mart 2025 10:19
hiçbir şey olmaz geri hizmete geç yaşın önemi yok

m.r_f
Şef
21 Mart 2025 10:19

Sağlıkla alakalı bir mazeretiniz varsa geri hizmet için dilekçe verip memurluğa geçiş yapabilirsiniz. Forumda daha önce konuşuldu, detaylar için ilçe mem insan kaynaklarına danışabilirsiniz.

Kadrolu memurluktan istifa ederseniz bir yıl boyunca tekrar kadrolu memur olamıyorsunuz, ayrıca yaş haddi de kaldırıldı sanırım. Bu iki bilgiden net emin değilim.

İstifa sebebiniz ve çalışma statünüz (kadro/sözleşme) gibi detayları verirseniz daha sağlıklı cevap verilebilir.

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