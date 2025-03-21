Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 10:17
Vakıf Üniversiteleri Araştırma Görevlisi Olarak Başlama Süreci ve Maaşları

Arkadaşlar merhaba. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde araştırma görevliliği sınavına girip birinci oldum. Sekreterlik ile iletişime geçtiğimde siz başlamadan önce aranacaksınız dedi. Bu bekleme süresi yaklaşık olarak ne kadar sürüyor vakıf üniversitelerinde? Ayrıca Rumeli Üniversitesi'nin araştırma görevlisi maaşları hakkında güncel bir bilgi bulamadım. Bilgisi olan varsa paylaşabilirse sevinirim.

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