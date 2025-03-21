Karum Değişikliği- D/K hesaplaması

Merhaba herkese.

Ben ibf bölümü mezunu olarak kamuda memur pozisyonunda 8 yıl görev yaptım. 9/1 olarak göreve başlayıp 7/3?e ilerledim. Bu esnada mühendislik bölümü bitirdim ve mühendislik mezunu olarak kariyer uzman yardımcılığı kazandım. Mantıken 8/1 den başlatılıp 8 yıllık memuriyetin işletilmesiyle 6/3?e ilerleyeceğimi düşünürken 7/6 olarak derece kademem girilmiş. Personel birimine sorduğumda 657 sayılı kanunun madde-43 aylık gösterge tablosuna dayanarak 7/6 ile 6/3ün aynı ek göstergede olduğu ve herhangi bir kayıp yaşamadığım, uygulamanın böyle olduğu söylendi. Uygulamayı hangi mevzuata dayandırdıklarını da öğrenemedim. Kurumun personel yönetmeliğinde de böyle bir husus yok. İlaveten, uzmanlığı alana kadar yandan 7/9a ilerlersin sonra hem uzmanlığın 1 derecesi hem de yana birikmiş kademelerin aşağı ilerler açıklaması yapıldı.

Bu durumun dayanağı nedir, başka kurumlarda uygulaması var mı, 657 de yer alan tablo bunun için mi var yardımcı olursanız sevinirim.