Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 11:10
Yüksek lisans mezunu

Türkçe Öğretmenliği mezunu ve Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans mezunu bir kişi, acaba yüksekokul veya fakültelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler mi?

Veya hangi bölümlere doktora olmadan yerleşebilir?


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
21 Mart 2025 12:02

Aktif bir lisansüstü öğrenciliğiniz olmadığı için araştırma görevlisi olamazsınız. Arş gör olmak için ya yeni bir yüksek lisansa ya da doktoraya başlamanız gerekir.

YL mezunu olduğunuz için ise öğretim görevlisi olabilirsiniz.

Şu aşamada Türk Dili alanlarında öğretim görevlisi ilanlarına bakabilirsiniz.

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