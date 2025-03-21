Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


21 Mart 2025 11:39
KKÖ soru

Merhabalar kolay gelsin . Nişanlım imam hatip mezunu ve hafız. Bu KKÖ alımları için İmam hatip lisesi mezunu olması yeterli midir? Yoksa ön lisans veya lisans mezunu olmak şart mıdır?

Bir de bu kkö alımları genel bir başvuru olarak mı oluyor yoksa müftülükler il il ilçe ilçe ayrı ayrı mı başvuru açıyorlar. Takip edebileceğimiz bir sayfa var mıdır teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Banka maaş anlaşması 98/b'den Görevine son verilip donen var mi?Savunma

Sözlük

bekarlık sultanlık 1 vergi kaçakçıları 1 sel önünden kütük kapmak 2 sarı kola 3 çizgi film 2 sokağa çıkma yasağı 1 supporters 2 içip içip maraza çıkaran tip 1 Ganj nehri 2 semih saygıner 1

Son Haberler

Ankara Valiliği'nden Toplantı ve Gösteri YasağıÖğretmeni Müzik yeteneğini keşfetti: Down sendromlu Koray'ın Serüveniİzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağıKVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavları 23 Mart'ta

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım