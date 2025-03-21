Merhabalar kolay gelsin . Nişanlım imam hatip mezunu ve hafız. Bu KKÖ alımları için İmam hatip lisesi mezunu olması yeterli midir? Yoksa ön lisans veya lisans mezunu olmak şart mıdır?

Bir de bu kkö alımları genel bir başvuru olarak mı oluyor yoksa müftülükler il il ilçe ilçe ayrı ayrı mı başvuru açıyorlar. Takip edebileceğimiz bir sayfa var mıdır teşekkürler.