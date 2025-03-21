Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


21 Mart 2025 11:40
DHMİ Stajyer hava bilgi yönetim uzmanı

Aim için söylenen bölge esaslı çalışma olayı hakkında bir gelişme var mı ? Bu olay çalışanları bir bölgeye toplayıp personel ihtiyacını düşürmesi ve gelecek alımlar için olumsuz bir gelişme anlamına mı geliyor ?

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