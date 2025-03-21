Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2025 12:17
2025 Yılı ocak ve şubat ayında karşılıksız basılan para 13 milyar TL

https://tr.tradingeconomics.com/turkey/money-supply-m1

bu rakama mart ayı dahil değildir.

Bunca basılan karşılıksız paranın mana yüksek enflasyon demektir.

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