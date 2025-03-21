Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 12:39
Güya, 2. şark kalkıyordu

2025 sonu 2. Şark kalkıyodu slaytlarda 2. Şarka gerek kalmaması için alınacak tebbırler yazıyodu iptal mı o iş.ona göre bu sene şarka gidelim başımızın çağresıne bakalım.napmayı düşünüyonuz rkadaslar


Salih Bozok
Aday Memur
21 Mart 2025 12:46

2. Şark kalkacak dediler yalan söylediler sadece 2. Şark yüzünden intiharlar yaşandı şimdi sen bunlara güveniyormusun


Şarkbülbülü31
Aday Memur
21 Mart 2025 12:51
şarktan çıkan illeri tercihte yazabiliyorsunuz diyorlar acaba 1 tercihe yazsak olduğumuz ilde batı olarak kalabilir miyiz

Klcknn
Aday Memur
21 Mart 2025 12:51

Bazen gözü karartıp gideyim diyorum sonra belki kalkar diye vazgeçiyorum. Bu sene de bekleyeceğim sanırım eğitim durumundan seneye Allah kerim


Salih Bozok
Aday Memur
21 Mart 2025 12:57

Bekar olsak isterse afganistanın nimruz bölgesine göndersin. Çoluk çocuk ne olacak, ekonomi kötü maaşlar eridi verdikleri yolluk nakliyenin yarısı etmiyor. Bunlarda Allah korkusu, vicdan yok

Klcknn, 4 saat önce

Bazen gözü karartıp gideyim diyorum sonra belki kalkar diye vazgeçiyorum. Bu sene de bekleyeceğim sanırım eğitim durumundan seneye Allah kerim


Kemalaydın55
Memur
21 Mart 2025 12:59

Valla ıkı ev bakmak zor devrem.yoksa şark gıtme hıc mesele dııl.derdimizi bı nlatamadık devrem

Salih Bozok, 3 saat önce

Bekar olsak isterse afganistanın nimruz bölgesine göndersin. Çoluk çocuk ne olacak, ekonomi kötü maaşlar eridi verdikleri yolluk nakliyenin yarısı etmiyor. Bunlarda Allah korkusu, vicdan yok


Klcknn
Aday Memur
21 Mart 2025 13:02

Elimizden bir şey gelmiyor malesef en iyisi beklemek şu an. Kaderde ne varsa onu yaşayacağız


Salih Bozok
Aday Memur
21 Mart 2025 13:05

2013 öncesine kadar terörün en yoğun olduğu dönemde 2. Şark falan yoktu sonra ne olduda 2. Şark çıkarttılar. Sonr aben gelmişim çocuklarım okuyor, bir düzen kurmuşum, işime sıkı sıkı bağlı çalışıyorum. Yok olmaz sen bir daha git diyorsun bu ahlaklı adaletli bir durummu? Bunlar sözde hakkaniyetli ve adaletli bir sistem oluşturacaklardı.

2.şark kalkmadığı sürece hakkaniyetten ve adaletten bahsetmesinler bak göreceksiniz bu puan sistemide çökecek

Kemalaydın55, 3 saat önce

Valla ıkı ev bakmak zor devrem.yoksa şark gıtme hıc mesele dııl.derdimizi bı nlatamadık devrem


Kemalaydın55
Memur
21 Mart 2025 13:13

Maden 2. Şarkı kaldırmayacak süreleri niye uzattın 4 ili şarktan çıkardın.isyeyıp gidemeyen 1000 lerce kişi var şarka.


Klcknn
Aday Memur
21 Mart 2025 13:16

Personel üzerinde tasarrufta bulunmak için olabilir

Kemalaydın55, 3 saat önce

Maden 2. Şarkı kaldırmayacak süreleri niye uzattın 4 ili şarktan çıkardın.isyeyıp gidemeyen 1000 lerce kişi var şarka.


Kemalaydın55
Memur
21 Mart 2025 13:22

Nası tasarruf sağlanıcak böyle kı

Klcknn, 3 saat önce

Personel üzerinde tasarrufta bulunmak için olabilir


Klcknn
Aday Memur
21 Mart 2025 13:31

Yani istersem gönderirim ya da kalırsın idarenin tasarrufu

Kemalaydın55, 3 saat önce

Nası tasarruf sağlanıcak böyle kı


Salih Bozok
Aday Memur
21 Mart 2025 15:59

Böyle adi bir düşünce olamaz. Karşınızdaki insan aenin oyuncağın değil.

Klcknn, 3 saat önce

Yani istersem gönderirim ya da kalırsın idarenin tasarrufu

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