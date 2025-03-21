Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


21 Mart 2025 12:44
Milli eğitim bakanlığını kapatıyor !

Trump Milli eğitim bakanlığını kapatacağını ve merkezi sistem yerine eyaletlere devredeceğini duyurdu. Amerika gündemi de normal değil. FBIın takip ettiği bir siyasetçiden dolayı takip eden FBI çalışanları tutuklanmış(sanırım trumpa yakın siyasetçi). Ben mesela yahoo. com a girip haberlerini okuyorum .yorum yapıyorum amerikalı gibi.Çok sinirleniyorlar.Sanki bizim ülkemizde de sosyal medyada yazanlar yada tv programlarında konuşanlara kızdıklarımızda aynısını yapıyor sanırım.Bence TÜRK'ün yolu bellidir.Yol dışında yazıyorsa Türk Değildir !Hayırlı ramazanlar.Varolsun Teşkilat !

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