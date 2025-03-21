KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Mart 2025 12:52
Atandıktan sonra işe başlama süresi

Arkadaşlar selam,

Özel sektörde çalışıyorum ve istifa edersem eğer ihbar süresi 1 ay.

Diyelim ki kadrolu ya da sözleşmeli , memur olarak atandım.

Atandığıma kesin gözüyle ne zaman bakabilirim?

Kesin atandıktan sonra işbaşı yapmak için kaç günüm olacak?

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Burak Eker67
Daire Başkanı
21 Mart 2025 14:02

zaten atama sonucunu öğrendikten sonra işe başlaman en az 3 ay. benim atandığım şubatta belli oldu, işe başlamam mayısı buldu. 3 aylık süreç var arada. o 3 ayda ihbarını rahatlıkla hesaplayabilirsin.

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