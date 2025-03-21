KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Mart 2025 14:04
Aöf isletme-iktisat bolumleri kapatilacak

haberlere gore yakin zamanda resmi gazetede yayinlanacak ve ogrenci almayacak.


memurlukyolum
Aday Memur
21 Mart 2025 14:06

çok güzel bir haber zaten her ilde üniv var ne gerek vardı geç kaldılar maalesef :)


the back of furkan
Şube Müdürü
21 Mart 2025 14:14

bu bir darbedir. AÖF hakkı engellenemez


ahmet44mlty
Şef
21 Mart 2025 14:16

ne darbesi saçmalama,her sene yüzbinlerrce mezun verıyor boşa kapatılmalı bence

the back of furkan, 21 dk. önce

bu bir darbedir. AÖF hakkı engellenemez

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