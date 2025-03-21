Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


21 Mart 2025 14:07
Devlet Bahçeli, PKK'yı Muş'ta kongre yapmaya davet etti.

link yapıştırmak yasak olduğu için kaynak veremiyorum. google'a yazın 50 tane haber sitesi ve resmi kaynaklarda açıklama mevcut.

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