KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Mart 2025 14:15
Bu bir darbedir. AÖF kapatılamaz.

Böyle bir haber dolanıyor. AÖF hakkımız söke söke alırız.

https://www.memurlar.net/haber/1130687/yok-ten-acikogretim-karari-iktisat-ve-isletme-bolumleri-kapatiliyor.html

neyse çok üzülmedim sadece anadolu üniversitesi kapatılıyormuş. diğerleri devam beyler.

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