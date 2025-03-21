Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Mart 2025 14:31
Sicil affı sonrası 8 yıla 1 kademe verilir mi?

Merhabalar, uyarma cezam olduğu için 8 yılda bir verilen 1 kademe ilerlemesini alamamıştım. 5 yılı geçtiği için dilekçe verip cezamı sildirdim fakat kademe verilemeyeceği söyleniyor. Bilgisi olan var mı? Yeşil pasaport alabiliyorum o kademe sayesinde. şimdiden teşekkürler.


ExpertE
Genel Müdür
21 Mart 2025 14:46

Silme sonrası 8yıl için değerlendirebilirler.Yoksa ilk yaptırım anlamsız geriye yürüyecekse silinme.


srvngrc
Daire Başkanı
21 Mart 2025 15:46

Sanırım cezanın dosyadan silinmesi kademe verilmesinin önünü açmıyor. Ama açsa ve kademeyi alsanız bile bunun yeşil pasaportla bir alakası yok. Yeşil pasaport derece/kademeye göre değil kadro derecenize göre verilir.

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