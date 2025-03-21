Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 15:55
Havuz Tayini Tarihi ve İşletişi Hk sorularım

Merhabalar meslektaşlarım havuz tayini ile ilgili bir kaç sorum vardı. bilenler cevaplarsa çok memnun olurum

-Havuz tayininde ilçeden il merkezine komisyon içi tercihte bulunabilirmiyim?

-Havuz tayini sizce hangi tarihte açıklanır ve kaç günde sonuçlar açıklanır?

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