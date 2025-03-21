KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Mart 2025 16:38
kariyer kapısı

Çevre şehircilik bakanlığının 5 mart tarihinde açtığı sözleşmeli personel alımı ilanına başvurmuştum. Başvuru sonuçlarının kariyer kapısında açıklandığına dair mesaj geldi. İlana girdiğimde sadece başvuru onaylandı yazıyor. Sınava çağırılıp çağırılmadığımı anlayamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.


maestroy
Aday Memur
21 Mart 2025 18:04

Onaylandı yazıyorsa sınava girmeye hak kazanmışsındır


Bekobekobeko
21 Mart 2025 18:10

çok teşekkürler

maestroy, 8 dk. önce

Onaylandı yazıyorsa sınava girmeye hak kazanmışsındır

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