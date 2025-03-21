Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 16:58
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlanmış.

https://www.memurlar.net/haber/1130702/hsk-2025-adli-yargi-kararnamesi-duyurusu-yayinlandi.html

025 yılı "Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına" yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2'de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname(hâkim ve savcı atama talebi için) faydası olur mu?

Mesela İstanbul bölge adliyesi için hukuk dairesine atanacak 54 hakim,

İstanbul Anadolu Adliyesine atanacak 18 hâkim, planlaması atama yapılacak savcıysa 11

https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/210320251523ek-3-ilk-derece-mahkemeleri-ihtiyac-ve-muhtemel-munhal-listesipdf.pdf

https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/210320251523ek-2-bolge-adliye-mahkemeleri-ihtiyac-listesipdf.pdf

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