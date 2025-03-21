Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Mart 2025 17:32
Torpil ile İl Dışı Atama Mümkün mü?

Arkadaşlar merhaba, bu sene okulumuza oldukça düşük hizmet puanıyla birisi geldi, herhangi bir mazeret durumu da yok. Sorum şu herhangi bir torpille normal il dışı atamada yer değişikliği mümkün mü bana çok zor geliyor. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu?


kimininduası
Aday Memur
21 Mart 2025 17:49

Yusuf tekini tanıyorsa olur, onun imzası lazım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nisan semineri çevrimiçi olur mu?Öğretmenlikten istifa edeceğimÖğretmen e-okul uygulamasına yoklama girmek zorunda mı?Engelli Ders Programı ve MobbingEk Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?Öğretmen Nöbet Görevi Ne Zaman BaşlarBağcılar PromosyonÜcretsiz Analık İzni Dönüşü TarihiBakan Ciddi mi Eğleniyor mu?İdare ile iyi geçinmenin bir formülü var mı?

Sözlük

sel önünden kütük kapmak 2 medine ipeği 1 sarı kola 3 tuzlu fıstık 1 bekarlık sultanlık 1 sirke ile temizlik yapmak 3 geçmek bilmeyen baş ağrısı 2 Beşiktaşlılar Günü 1 mutlu eden besinler 3 vergi kaçakçıları 2

Son Haberler

Polis Özel Harekattan 42. yıla özel 'Şehitler Treni' filmiGörev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybettiMASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktıBahçeli'nin tek cümlelik çağrısına Özel'den yanıtDolar haftayı yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım