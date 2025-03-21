Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Mart 2025 18:26
Batıda en çok tercih edilen iller

Malum tercih dönemi devrelerim

batıda en çok tercih edilebilecek iller hangisi olur sizce geçmiş yıllara dayanarak ?


Soylu444
Şef
21 Mart 2025 18:29

Bursa, Aydın, Balıkesir,


adaacakir
Aday Memur
21 Mart 2025 18:39

Her yer kötü. Hiçbir yer yazılmaz. Gelen cevapları şimdiden yazayım. Biz nereyi yazacaksak


Bodrumfedaisi48
Aday Memur
21 Mart 2025 18:56

Bursa aydin Balıkesir devaminda Çanakkale Yalova denizli İzmir diye gider ege bölgesinde muğla harici her yer yazılabilir muğla yüksek kiralar personel eksikliği iş yükü hepsi bir arada olduğundan egede en son tercih edilen şehirdir

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