Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Mart 2025 18:38
Çalışma arkadaşımın sözlü tahriki ve üstüme yürümesi

iş yerinde bir erkek memur herkesin içinde bulunduğum kadroyu aşağıladı hakaretvari konuştu ve üstüme iki defa yürüdü başka memur arkadaşlar onu tutarak engelledi.Bulunduğumuz çalışma ortamında kamera olduğu için kayıt altına alındı tabiki.Ben olayın başından sonuna kadar masamda oturmaya devam ettim.Tabiki hakaret içermeyen sözlerle kendimi savundum ama kadın olduğum için bu durumu hazmedemiyorum ve yasal olarak ne yapmam gerekiyor nerden başlamam gerekiyor bilenlerin yardımcı olmasını rica ediyorum.olay dün oldu, bu sabah müdür ile görüşüp olayı anlattım.böyle birşey yaşamadım ve tanık olmadım şimdiye kadar oyüzden bilinçli bir şekilde ilermek istiyorum.nerden başlayıp nasıl yapmam doğru olur lütfen bilgilendirirseniz sevinirim.

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